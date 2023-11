Al lavoro in Toscana il primo contingente di Anpas Puglia

Partito nottetempo, ha raggiunto ieri mattina la Città di Campi Bisenzio (FI) il primo contingente della Colonna Mobile di Protezione Civile del Comitato Regionale Anpas Puglia, attivata dalla Sala Operativa Nazionale, per portare soccorso alle comunità toscane colpite dagli eventi alluvionali. Sei le Associazioni di Pubblica Assistenza complessivamente coinvolte per questa prima tornata: due della Città Metropolitana di Bari (Serbari OdV e Protezione Civile Rutigliano), tre della Provincia di Barletta Andria Trani (Associazione G. Marconi di Spinazzola, OER Bisceglie e OER Trani), una della Provincia di Brindisi (Fratellanza Popolare San Vito dei Normanni). Tutte le Associazioni hanno già proficuamente operato sugli scenari emergenziali che hanno interessato la città di Senigallia - nel settembre dello scorso anno - e le comunità romagnole lo scorso mese di maggio. Venti i volontari complessivamente impiegati che hanno trasferito sul posto sette fuoristrada dotati di moduli AIB - per l'occasione impiegati per le attività di pulizia di strade e degli opifici dal fango - oltre a ulteriori due veicoli per la logistica. Il contingente, coordinato dalsi è unito alle Pubbliche Assistenze di Anpas Toscana attive sin dai primi minuti dell'emergenza, e opererà al fianco delle comunità locali fino al giorno 11 novembre, per essere poi avvicendato da altri volontari.