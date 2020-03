Aggiornamento coronavirus: 31 casi positivi in Puglia

Il presidente della Regione Puglia,sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salutecomunica che- con aggiornamento alle- sono stati effettuate, perAll'esito di questi testsono risultati negativi eIn considerazione dell'elevato numero di tamponi che si sta eseguendo in queste ore nei laboratori della rete regionale, ad oraLe operazioni di inserimento delle schede è ancora in corso. Questa sera, e che da oggi sono ricoverate.nellaprovincia di Brindisi è deceduto un paziente di 71 anni, nella provincia di Bari sono deceduti 2 pazienti, uno di 81 anni e uno di 71 anni,Con questo aggiornamento salgono aper l'infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.. È stato"Il paziente sta bene e può tornare a casa - diceDirettore del reparto di Malattie Infettive - non è più contagioso"."Questa è una bella notizia, un incoraggiamento per tutti i pazienti, i loro familiari per gli operatori e per noi - dichiara, Presidente della Regione Puglia - in questi giorni stiamo lavorando senza sosta per garantire la migliore assistenza possibile su tutto il territorio. La piena guarigione dei pazienti e il rientro a casa e alle loro vite ci dà speranza - continua- e ci ricorda l'importanza di seguire le regole di comportamento. Ora dobbiamo essere compatti. Noi ce la stiamo mettendo tutta".