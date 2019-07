Aeroporti di Puglia : traffico passeggeri in continua crescita

"Dopo avere lettopesso rilanciate come parole di gufi , eccouno dei maggiori asset della nostra regione, che conferma che stiamo vivendo una nuova stagione per il turismo pugliese. L'impegno di Aeroporti di Puglia e della Regione per l'internazionalizzazione dell'offerta con una promozione sempre più mirata, nuove rotte e l'incremento del traffico incoming dai più importanti mercati esteri, ci porta oggi ad una fase in cui l'industria del turismo sta diventando cruciale per l'economia della regione. Il grande lavoro adesso è quello di impegnarsi per un miglioramento delle connessioni interne e intermodali e per un migliore rapporto qualità/prezzo nell'offerta turistica. La competizione internazionale dei paesi del Nord Africa e dei paesi della fascia balcanica si è risvegliata e mai come in questo momento dobbiamo migliorare ancora la nostra accoglienza.Così come sostenendo i Comuni nella loro attività di informazione con gli info point. Ma occorre anche migliorare la qualità dei servizi offerti. Abbiamo un patrimonio paesaggistico e culturale ed enogastronomico unico ma dobbiamo valorizzarlo con una grande attenzione all'accoglienza e ai servizi per i turisti, cercando anche di non far salire troppo i prezzi". E' la dichiarazione dell'Assessore regionale Capone in merito al traffico passeggeri in continua crescita sugli scali pugliesi.