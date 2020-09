A Palazzo Iliceto il Premio Diomede 2020

Dopo la pioggia della mattinata arriva la conferma dagli organizzatori: la cerimonia finale delladelche sarà presentata dadisi terrà aallepresso le, nell'ambito di "o". L'evento gode del patrocinio delmentre la direzione artistica è a cura diLa serata sarà allietata dalal pianoforte e dalha studiato presso il Conservatorio G.Verdi di Milano, diplomandosi nel 1988 presso il Conservatorio G.Rossini di Pesaro, con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale. A 12 anni ha interpretato la parte di G.Verdi nell'omonimo sceneggiato televisino diretto da Renaio Castellani. a 14 anni ha esordito con l'orchestra dell'Angelicum di Milano e , a 16, in Sala Verdi interpretando la Fantasia Ungherese di Liszt. Nello stesso anno ha vinto il 1°premio ai Concorso di Musica da camera di Corsico in duo con Fabrizio Meloni (attuale 1° clarinetto solista della Filarmonica della Scala di Milano), con il quale ha effettuato numerosi concerti. A 17 anni la sua esecuzione della Totentanz di Lizst in Sala Verdi con l'Orchestra della RAI di Milano, riscuote entusiastici consensi di pubblico e di critica. nell'86 ottiene, con il massimo dei voti, il diploma di alto perfezionamento Pianistico presso l'Accademia Pescarese sotto la guida di M.Marvulli e nel contempo segue i corsi di direzione d'orchestra tenuti da Marco Gusella. Ha tenuto recital e concerti con orchestra in prestigiosi teatri italiani ed esteri tra i quali la Sala Verdi (Milano), Arts Accademy (Roma), Auditorium RAI (Torino), Teatro Grande (Brescia), Hofburg Bosendorf Saal(Vienna), Mozarteum (Salisburgo), Places des Arts (Montreal), Salle Cortot (Parigi), Alice Tully Hall(New York). Si è esibito anche in Giappone riscuotendo entusiastici consensi di pubblico e di critica.. E' titolare della cattedra principale di pianoforte presso il Conservatorio "T.Schipa" di Lecce. Ilè un musicista eclettico affianca all' attività solistica quella di compositore di "falsi" d'autore e proprie parafrasi, ricalcando la tradizione pianistica dell' 800, nonché di pianista accompagnatore collaborando regolarmente con il noto soprano katia Ricciarelli.Sarà il soprano lirico-leggeroad accompagnare ilDal 2003-2006 Isalba Bevilacqua ha frequentato il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari per intraprendere poi gli studi di solfeggio, pianoforte e violoncello per i quali ha maturato una passione innata e profonda. Nel suo percorso formativo è presente anche il canto pop con il maestro Luigi Palumbo, annoverando partecipazioni in tanti contest importanti alle selezioni per le nuove proposte di Sanremo giovani, arrivando nel 2018 con l'inedito brano intitolato "Adesso" alla semifinale nazionale.Ecco l'elenco dei premiati: per la Sezione Canusium - personaggio vivente originario di Canosa di Puglia - ilNeurochirurgo presso la Fondazione Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) del Policlinico San Matteo di Pavia; ilva al ricordo delle Vittime Covid-19, e sarà consegnato aVescovo della Diocesi di Andria; per la Sezione Aufidus, il Premio Diomede 2020 va all'Ospedale di Bisceglie "Vittorio Emanuele II" – Covid Hospital con la partecipazione del Direttore Sanitario dott.dott.(Direttore Medico Malattie Infettive), della dott.ssaDirettore Medico Unità Operativa Complessa-Anestesia e Rianimazione e del dott., Direttore Medico Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale del Presidio Ospedaliero Trani- Bisceglie.al Cavaliere della Repubblicaalias Maestro Peppino;architetto canosino noto nel mondo degli street-artst con il nome died al dottorper il notevole impegno ed efficace lavoro svolto volontariamente in piena pandemia.