A Canosa, nasce il Liceo Classico per i Beni Culturali

Sarà l'atrio esterno della sede deldiin via Luigi Settembrini n.101, ad ospitare la cerimonia di presentazione delche si terrà alledi. Per l'occasione annunciati gli interventi di :(Dirigente Scolastico Liceo E. Fermi" Canosa) per i saluti;(Assessore Regione Puglia Formazione e Lavoro);(Presidente Provincia BAT);(Consigliere regionale e comunale);(Sindaco di Canosa di Puglia);(Sindaco di Minervino Murge);(Presidente Fondazione Archeologica Canosina);Direttore Museo Archeologico Nazionale Canosa);(Direttore Museo dei Vescovi Canosa);(Docente Politecnico di Bari) ;(Soprintendente all' Archeologia, Belle Arti e Paesaggio);(Docente Liceo E. Fermi" Canosa) eDocente Liceo E. Fermi" Canosa). A moderare il giornalistade. A partire dall', la sezione Classica del Liceo "E. Fermi" di Canosa assumerà la curvaturaUn nuovo percorso didattico e culturale che arricchirà la formazione e le conoscenze della locale comunità scolastica.