A Canosa, in visita il Procuratore Francesco Greco

Non è passata inosservata la visita adel dottorProcuratore della Repubblica di Milano accompagnato dalla moglie,magistrato, dal Professordocente di Paleontologia e Paleoecologia alla Università la Sapienza e consorte, e da una coppia di amici. Sono stati ancora una volta i social ad annunciare la visita degli ospiti illustri in città, dove sono stati accolti al loro arrivo, dal Presidente della Pro Loco Canosa,il Vice Presidente della Fondazione Archeologica Canosina,ed il Presidente della Sezione di Canosa di Italia NostraDopo una visita alnel corso della quale, la guida turisticaha illustrato dettagliatamente i reperti esposti, i visitatori sono stati accompagnati all'Ipogeo Varrese, all'Ipogeo del Cerbero ed al Parco Archeologico di San Leucio. Sono rimasti particolarmente colpiti dalla bellezza dei reperti e dei siti visitati. Congedandosi, dopo aver ringraziato per l'accoglienza ricevuta, hanno manifestato l'intenzione di tornare appena possibile per visitarecon più calma e attenzione che merita.