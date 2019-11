A/14 Si ribalta il rimorchio di un camion che trasportava gasolio

Nel pomeriggio, il traffico ha subito dei rallentamenti sull'A/14, all'altezza dello svincolo del casello di, direzione Andria. Il rimorchio di un camion che trasportava gasolio, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato in curva poco dopo le ore 16,30. L'incidente ha condizionato il traffico veicolare nella zona, per permettere la messa in sicurezza del luogo. Il mezzo pesante proveniva da Benevento. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti per i rilievi di rito gli Agenti della Polizia Stradale mentre i Vigili del Fuoco, giunti dal distaccamento di Barletta hanno proceduto alle operazioni di messa in sicurezza.