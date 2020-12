Xylella a Canosa: E' prioritaria la prevenzione

In merito alla scoperta di piante arbustive ornamentali risultate infette dallain un vivaio ubicato nell'agro d, nella Provincia Barletta Andria Trani, al di là del rischio di, dobbiamo prendere atto che, a quanto pare, la lezione per quanto già successo nel Salento, non è servita a nulla. L'assurdità, però, è che in tempi di pandemia come per il covid19 le persone che si spostano tra Nazioni e Regioni sono costrette allaPreso atto ormai che il rischio esiste e si fa sempre più preoccupante, diventa fondamentale acquisire la consapevolezza che è necessario, a questo punto, intervenire in modo deciso per evitare di incorrere negli stessi fatali errori fatti per gli olivi del Salento.Premesso che, per fortuna, siamo agli inizi dell'inverno e il vettore responsabile della diffusione del batterio, ovvero la famosanon è presente atteso che la schiusura delle uova avviene in primavera, questo ci consente di avviare una concreta programmazione delle iniziative da mettere in campo, partendo innanzitutto dall'obbligo, eIl tema dellaed è per questa ragione che la Regione deve assolutamente ricorrere all'innovazione tecnologica investendo sui droni adeguatamente attrezzati con termo camere capaci di rilevare la vitalità e funzionalità dell'apparato vegetativo aereo. Una innovazione utile per monitorare in modo efficace i milioni di alberi di olivo che costituiscono il nostro importante patrimonio olivicolo legato, principalmente, alla nostra importante cultivar autoctona costituita dall'oliva coratina o a racioppa, una coltivazione tra le più estese e più produttiva d'Italia.Non è possibile neanche lontanamente ipotizzare che da noi possa avvenire una sostituzione di varietà con la cosiddetta Favolosa o F17 che dir si voglia: nel modo più assoluto. Ecco perché è necessario, con una cabina di regia, al fine di organizzarsi, ciascuno per la propria parte, per contrastare e scongiurare sul nascere questo flagello che, purtroppo, ci è capitato e che potrebbe mettere a rischio un sistema produttivo economico, sociale, paesaggistico e culturale oltre che ambientale, le cui conseguenze potrebbero provocare un danno per l'intero comparto olivicolo eoleario dalle conseguenze inestimabili.Coordinatore Regionale FareAmbiente