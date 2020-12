Xylella: a Canosa attivato modulo autosegnalazione

"Nei giorni scorsi – ricorda il sindaco di Canosa,- è stata pubblicata la Determinazione Dirigenziale dell'Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia in cui è stata rilevata la presenza, in un vivaio di Canosa, di piante ornamentali della varietà Dodonea Viscosa Purpurea contaminate da Xylella fastidiosa sottospecie pauca. L'Amministrazione Comunale si sta attivando affinché sia scongiurato il rischio che il patogeno possa insediarsi in altre aree del nostro agro."– spiega l'assessore all'Agricoltura,– gli uffici hanno predisposto una scheda di segnalazione attraverso la quale si invitano tutti i cittadini a segnalare i casi sospetti di Xylella fastidiosa, in quanto l'unico modo per fronteggiare la diffusione è la tempestività nell'evitare l'insediamento dell'agente patogeno. Il modulo è disponibile sul sito istituzionale e sulla app del Comune di Canosa e presso l'Ufficio Agricoltura sito in via Falcone.Raccomando la massima collaborazione di tutti per scongiurare i rischi connessi alla propagazione della Xylella che potrebbe avere effetti molto gravi per le nostre colture olivicole."