Viaggiatori nell'Ade

La mattina diha inizio un'altra delle ormai seguitissimeorganizzate dalcon i consoli, in collaborazione con lae le guide turistiche di. L'appuntamento è allepresso ilcon una esposizione che ospita manufatti provenienti dai corredi di tombe arcaiche e ricchi ipogei ellenistici come il, una delle più importanti tombe a camera di Canosa. A seguire, presso lainvece, ha luogo la visita guidata teatralizzatail primo è Dante, che traghetta gli spettatori incontrando Paolo e Francesca, poi Enea che arriva negli Inferi trovando Didone, la regina fenicia che si è appena uccisa per colpa sua, il terzo è Orfeo che con il suo canto sublime riesce ad ammansire persino il terribile Cerbero e riportare la sua Euridice sin quasi sulla soglia del mondo dei mortali.A fine mattinata, visita alPausa pranzo, per poi proseguire per ildove ha luogo l'ultima visita guidata della giornata. Prenotazioni obbligatoria, poche ancora le disponibilità di partecipazione: contattare l'utenza telefonicao tramite mail touringclub.bt@gmail.com