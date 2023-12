Verso la bozza dello Statuto dei 7 Comuni aderenti all'Associazione dei Siti Storici dei Grimaldi

Step by step, passo dopo passo, anche il secondo incontro dei rappresentanti dei sette comuni aderenti all'è andato in archivio. Si è svolto, lo scorso 4 dicembre, apresso il Centro Risorse dell'I.I.S.S. "L. Einaudi", utilizzando anche la tecnologia per i collegamenti da remoto. Un incontro proficuo al quale hanno preso parte tra gli altri:indaco del Comune di Monteverde;, vice sindaco del Comune di Ripacandida;vice sindaco del Comune di Poggiorsini;, consigliere comunale di Irsina; lo scrittoreper il Comune di Terlizzi;assessore alla cultura del Comune di Canosa di Puglia e il dottor. La Dirigente Scolastica dell'Einaudi,ha dato il benvenuto ai partecipanti, auspicando che l'iniziativa possa trovare coesione e condivisione nel segno della storia dei Grimaldi. Con prospettive future incentrate sul turismo, i partecipanti hanno espresso i propri pareri finalizzati alla promozione dei territori, volano dello sviluppo sostenibile locale e polo strategico per le nuove generazioni, offrendo opportunità di lavoro per contrastare la desertificazione giovanile che spinge gli stessi ad emigrare lontano dai comuni dell'entroterra meridionale.Al tavolo dei lavori, la cabina di regia composta: dall'architettodall'ingegneredall'ingegneree dall'ingegnereche ha presentato la bozza dello Statuto, arricchendo la discussione con interventi mirati e finalizzati alla sua stesura definitiva. Nel corso dell'incontro, excursus sulle fasi precedenti e sulle tappe fondamentali della progettazione. Il sindaco di Monteverde,si è dichiarato disponibile ad approfondire la bozza dello Statuto insieme agli altri sindaci, emendandola se necessario e condividendola meglio per poterla approvare a Roma, alla presenza del Presidente dell'Associazione dei Siti Storici dei Grimaldi,sindaco di Dolceacqua. Gli esperti in rappresentanza dei Comuni hanno preso la parola, esponendo idee propositive nell'ambito dei settori del turismo, dell'accoglienza e dell'ospitalità per avviare una collaborazione culturale ed economica per valorizzare sia a livello storico che turistico i siti che ne fanno parte, coinvolgendo anche il tessuto economico. Al termine dei lavori è stato deciso che la bozza dello Statuto sarà inviata a tutti i sindaci per consentire emendamenti e condivisione, con l'obiettivo di presentarla a gennaio a Roma presso l'Ambasciata di Monaco per la definitiva approvazione.