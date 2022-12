Verso il Natale: A caccia di regali

La crisi economica legata agli effetti della guerra in Ucraina e l'aumento dell'inflazione tagliano la spesa per i regali di Natale, con 4 pugliesi su 10 costretti a tirare la cinghia, rinunciando al classico scambio dei doni natalizi. E' il risultato del sondaggio condotto dadal quale emerge che il 38% dei pugliesi non acquisterà regali natalizi, il 22% ridurrà la spesa del 70%, il 16% spenderà la metà rispetto all'anno scorso e solo il 9% destinerà lo stesso budget dell'anno scorso all'acquisto dei cadeau di Natale. Tra i regali più gettonati, libri, vestiti e scarpe, soldi, prodotti di bellezza eche si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione.che – continua la Coldiretti regionale – premiano soprattutto il cibo che risulta la migliore garanzia sull'originalità dei prodotti alimentari in vendita nei mercati è proprio quella della presenza personale del produttore agricolo che – sottolinea la Coldiretti Puglia – può offrire informazioni dirette sul luogo di produzione e sui metodi utilizzati.Nella classifica dei prodotti enogastronomici più colpiti dalla scure dei consumatori ci sono al primo postoi quali – riferisce Coldiretti – sono stati costretti a dire addio, del tutto o anche solo parzialmente, il 44% dei cittadini. Al secondo posto iche vengono tagliati in quantità dal 44%, mentre al terzo ci sonoai quali ha rinunciato il 38,7% dei cittadini, subito davantiMa il carovita porta addirittura a ridurre gli acquisti di alimenti per bambini, con il 31% di persone che ne acquista di meno. In situazione di difficoltà i meno colpiti sono alcuni prodotti base della dieta mediterranea come frutta (tagliata del 16% dei consumatori), verdura (dal 12%) e pasta (dall'11%).Anche quest'anno l'on line si conferma come un canale importante per la spesa dei regali. Le motivazioni per la spesa in rete sono la possibilità di avere la consegna a domicilio, una più ampia possibilità di scelta, l'opportunità di fare confronti e i prezzi convenienti anche se restano perplessità soprattutto sulla sicurezza dell'acquisto, la consegna di un prodotto integro e i rischi per la mancata corrispondenza del prodotto sul video rispetto a quello consegnato.Ma resistono anche i tradizionali luoghi di consumo dai negozi fino ai mercatini che in vista delle festività iniziano a popolare i centri delle città e dei luoghi di villeggiatura e che garantiscono spesso la possibilità di trovare regali ad "originalità garantita" al giusto prezzo. Un orientamento che – conclude lariguarda anche l'alimentazione con la ricerca di prodotti del territorio da acquistare direttamente dal produttore nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica.