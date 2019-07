Ventuno milioni a sostegno dello sport pugliese

Nel 2019 la Regione Puglia investe 21 milioni di euro sullo sport: 16 milioni di euro sulla rete degli impianti sportivi dei Comuni e delle associazioni sportive dilettantistiche, delle parrocchie e associazioni di volontariato senza finalità di lucro, a cui si aggiungono circa 5 milioni di euro sui bandi annuali in cui si articolano le politiche sportive regionali. "È il punto più alto e sfidante di una strategia che dal 2015 punta a incitare alla pratica sportiva tutti i pugliesi di ogni età e condizione sociale, rendendola accessibile, divertente e ingrediente di una vita più sana". Così il Presidente della Regione Pugliaha commentato i bandi annuali, presentati questa mattina in conferenza stampa dall'Assessore regionale allo Sport per Tutti, sui diversi segmenti delle politiche sportive regionali e sugli interventi sulla rete degli impianti sportivi pubblici e privati, per un ammontare complessivo di 21 milioni di euro. La conferenza stampa segue l'in attuazione delcontenente gli schemi di Avvisi Pubblici, le azioni prioritarie e le tipologie di intervento per l'attribuzione di contributi economici regionali. "Continuo a credere – ha sottolineato– che lo sport sia uno dei linguaggi e delle pratiche più importanti per testimoniare passione, impegno, inclusione sociale, solidarietà, promozione del territorio. Lo sport per noi non è un fenomeno elitario, ma deve diventare uno strumento di coesione sociale, una vera e propria risorsa sociale, culturale e socio-economica che consenta la promozione della persona umana, la sua educazione e socializzazione"."La novità più importante riguarda l'incremento degli investimenti sugli impianti sportivi – sottolinea l– verso cui ci siamo indirizzati dopo il successo ottenuto, lo scorso anno, dal bando che ha finanziato interventi su 102 impianti sportivi comunali con 10 milioni di euro. Grazie anche alle rilevazioni dell'osservatorio del sistema sportivo regionale – continua– ci siamo resi conto che i piccoli e grandi impianti sportivi che abbiamo vicino casa sono spesso parte di un oratorio o di una serie di servizi gestiti da una onlus: di qui la decisione di rafforzarci coinvolgendo anche il privato senza fine di lucro, in questa complessiva operazione che rende più moderni, più ecologici o più accessibili gli impianti esistenti o che stimola la costruzione di nuovi"."Plaudo a un programma che interessa una platea enorme di realtà pugliesi, che viene coinvolta nel momento migliore per far circolare efficacemente una così grande mole di opportunità", ha detto il presidente della seconda Commissione del Consiglio regionale,presente alla conferenza stampa di stamattina, che ha sottolineato, in modo particolare, "l'importanza del fatto che un'attenzione così incisiva sia rivolta all'impiantistica privata, circostanza che non si registrava da moltissimi anni"."Mi piace la scelta di favorire i Comuni più piccoli o di arrivare agli oratori dove un campo di calcio è palestra a cielo aperto di formazione di caratteri e di spirito di comunità", ha commentatocon riferimento al set di criteri premiali elaborati dalla Sezione Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia."Pensiamo - ha infatti osservato il dirigente della Sezione,- che, privilegiando i comuni con meno di 15 mila abitanti o che non abbiano usufruito, nel quinquennio precedente, di uguali contributi, ampliamo e miglioriamo l'offerta delle attività e dei servizi legati alla pratica sportiva".Molto importante il fattore tempo: "Abbiamo anticipato il lancio dell'intero programma - sottolinea l'- perché vogliamo che, entro il 30 settembre, tutti siano nelle condizioni di concludere le loro domande di candidatura con progetti esecutivi o definitivi, i lavori potranno partire già dalla data di presentazione della domanda, pur essendo ovviamente condizionati alla valutazione di ammissibilità,ma dovranno concludersi entro un massimo di 12 mesi"."Sono tutti dettagli solo apparentemente tecnici - spiega, sono invece il frutto della lezione che abbiamo appreso in questi anni di complessa gestione di risorse e servizi destinati a un mondo ovviamente concentrato sui suoi scopi sociali e agonistici o a Comuni fin troppo stressati da procedure rigide: abbiamo tutti bisogno che la spesa pubblica riconquisti le ragioni profonde per le quali si qualifica e viene riconosciuta come buona".Analogo procedimento di revisione e perfezionamento hanno conosciuto le altre misure del programma operativo. Ai 16 milioni di euro su impiantistica pubblica e privata, si affiancano infatti i circa 5 milioni destinati, fra l'altro, ai sette avvisi pubblici che, diversamente dagli anni scorsi, quando erano pubblicati nell'ultimo scorcio dell'anno, sono stati anch'essi anticipati con scadenze fissate a settembre in modo da favorire la più ampia conoscenza e organizzazione da parte di tutti i soggetti a cui sono rivolti. Si tratta, in particolare, dell'avviso A che destina 200 mila euro a progetti elaborati da istituzioni sociali private, dell'avviso B che mobilita 700 mila euro per manifestazioni e eventi sportivi, dell'avviso C finanziato con 600 mila euro e che si sdoppia prevedendo il sostegno alle eccellenze sportive anche under 18, dell'avviso D che indirizza 950 mila euro verso progetti di istituzioni sociali private e enti locali, dell'avviso F che stanzia 350 mila euro per contributi all'acquisto di attrezzature sportive e dell'avviso G dotato di 300 mila euro da cui attingere contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità. Altre risorse sono destinate alle scuole, a progetti sportivi per minori sottoposti a pene detentive e"Ventuno milioni a sostegno dello sport pugliese. Un investimento importante, raddoppiato rispetto a quello dello scorso anno ed a sostegno dello sport pugliese in tutte le sue peculiarità". A dichiararlo"Il programma operativo sport 2019-- è un atto importante da parte della Regione, arriva dopo un lungo confronto con le componenti dello sport regionale e si sviluppa in diverse direzioni: dalla promozione dell'attività fisica e sportiva come strumento di salvaguardia della salute e dell'integrazione fino ad arrivare all'organizzazione delle grandi manifestazioni, allo sviluppo degli impianti sportivi ed al consolidamento dell'osservatorio del sistema sportivo regionale. Entrando nel merito della destinazione delle cifre investite- psono destinati a progetti strategici, all'acquisto di attrezzature ed alla promozione del turismo sportivo. I restanti(associazioni dilettantistiche, parrocchie, associazioni di volontariato) saranno utilizzabili per la realizzazione ex novo di impianti o per la riqualificazione di strutture già esistenti e bisognose di adeguamenti funzionali"."Le domande per l'accesso ai contributi -- dovranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo bandosportxtutti@pec.rupar.puglia.it . entroInvitiamo enti pubblici e privati a cogliere un'occasione importante per lo sviluppo dello sport pugliese in tutte le sue componenti".