Venerazione della Beata Vergine Maria di Lourdes 

Nella, Gesù rivolge l'invito agli ammalati e agli oppressi, ai poveri che sanno di dipendere interamente da Dio e che, feriti dal peso della prova, hanno bisogno di guarigione.. Gesù guarda l'umanità ferita. Egli ha occhi che vedono, che si accorgono, perché guardano in profondità, non corrono indifferenti, ma si fermano e accolgono tutto l'uomo, ogni uomo nella sua condizione di salute, senza scartare nessuno, invitando ciascuno ad entrare nella sua vita per fare esperienza di tenerezza.Per lailsi rivolge ai tanti fratelli e sorelle che, nel mondo intero, non hanno la possibilità di accedere alle cure, perché vivono in povertà:. Ringrazio di cuore i volontari che si pongono al servizio dei malati, andando in non pochi casi a supplire a carenze strutturali e riflettendo, con gesti di tenerezza e di vicinanza, l'immagine di Cristo Buon Samaritano. Alla Vergine Maria, Salute dei malati, affido tutte le persone che stanno portando il peso della malattia, insieme ai loro familiari, come pure tutti gli operatori sanitari. A tutti con affetto assicuro la mia vicinanza nella preghiera e invio di cuore la Benedizione Apostolica"., nella, nel centenario(1920-2020) dellasaranno celebrate le: alle(celebrazione del sacramento dell'unzione dei malati);celebrazione del sacramento dell'unzione dei malati);celebrazione del sacramento dell'unzione dei malati e, al termine,); allesanto rosario meditato;(animata dal Gruppo UNITALSI), presso la, guidata daA seguire, alleavrà inizio lacon il simulacro Beata Vergine Maria di Lourdes che percorrerà il seguente itinerario Piazza Umberto I, Corso Gramsci, Piazza della Repubblica, Corso San Sabino, Piazza Vittorio Veneto,Via Bovio,La Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l' 11 febbraio, memoria liturgica della Beata Maria Vergine di Lourdes, vedrà le comunità parrocchiali riunirsi con i propri sacerdoti in momenti di preghiera e riflessione per sensibilizzare sulla realtà della sofferenza umana.