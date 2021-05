Vaccino anticovid: la Puglia è la prima regione per percentuale di somministrazioni

Sono 1.695.127 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17). E' stato somministrato il 96,1% delle dosi consegnate.Tra oggi e domani sarà vaccinata l'intera popolazione delleStamattina è stato infatti allestito nel poliambulatorio dell'isola di San Domino un presidio vaccinale mobile della Difesa, in collaborazione con la ASL Foggia.. Sono 135 le persone di età compresa tra 18 e 59 anni che, da programma, hanno ricevuto oggi il vaccino sull'isola di San Domino, nel Presidio vaccinale allestito dalla Difesa, in collaborazione con la ASL Foggia. Altre 135 persone saranno vaccinate domani.già avviata dalla ASL Foggia che, nelle scorse settimane, ha vaccinato con prima e seconda dose le 124 persone ultrasessantenni residenti. Le somministrazioni sono state effettuate dacomposto dall'Ufficiale Medico Sottotenente di Vascello (SAN)e dai Sottoufficiali Infermiericon il supporto degli assistenti sanitari del Servizio di Igiene Pubblica della ASL Foggia,Le attività di supporto logistico sono state garantite dalL'iniziativa rientra nell'ambito del recente, voluta fortemente dal Ministro della Difesa, on. Lorenzo Guerini e condotta con la regia del Comando Operativo di vertice Interforze della Difesa. L'attività è stata coordinata dall'U"La campagna vaccinale di questi due giorni - dichiara il direttore generale della ASL Foggia- ci permette di rendere 'bianche' queste splendide isole. Ciò consentirà un avvio sereno e in sicurezza della stagione turistica".Mentre, continua senza sosta: oggi è cominciata come su tutto il territorio regionale anche la vaccinazione dei cittadini di età compresa tra i 59 e i 50 anni. A Barletta come da programma è cominciata la vaccinazione dei caregiver dei pazienti trapiantati, in attesa di trapianto o dializzati. In questi giorni sarà completata anche la somministrazione delle seconde dosi per il personale della scuola. Incessante anche la vaccinazione dei pazienti fragili a cura del medici di medicina generale.Prosegue l'apertura delleDa giovedì 13 maggio alle ore 14.00 sarà possibile laSi potranno utilizzare i canali del sito lapugliativaccina.regione.puglia.it , il numero verdeattivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP.Gradualmente, da sabato 15 maggio alle 14.00 si potranno prenotare le classi di età dal 1966 al 1967, da lunedì 17 maggio alle 14.00 i nati dal 1968 al 1969 e da mercoledì 19 maggio sempre alle 14.00 i nati dal 1970 al 1971.Continua la possibilità di prenotazione per le altre classi di età in corso, sempre tramite sito web lapugliativaccina.regione.puglia.it , numero verde 800713931 e farmacie.--