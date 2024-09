Uva e fichi d’India, 'separati in casa'  alla festa della  Stazioncina di Canne della Battaglia

Interesse e partecipazione alla festa dei 70 anni della istituzione dellasulla linea ferroviaria, che si è tenuta la scorsa domenicain un percorso di gusto fra Storia e Natura con assaggi a kilometro zero, all'insegna della musica con i balli popolari fino a sera. Promotrice dell'iniziativa è stata l'Associazione culturale Wolakota in collaborazione con il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia ODV e l'Archeoclub d'Italia APS Canne della Battaglia Barletta. Sotto la lente delle telecamere e del palato:"separati in casa" ma molto graditi per il loro sapore, ma anche per le loro proprietà nutrizionali e terapeutiche. Introdotti dai colonizzatori spagnoli nel XVI secolo, isi sono adattati al clima locale tanto da divenire frutti caratteristici del paesaggio attorno allae dintorni. Si contraddistinguono per la polpa, il colore giallo o rosso, e per il gusto dolce e pastoso. Nel corso del pomeriggio è stata apprezzato l'esercizio di, definito da alcuni come "attraverso l'abilità manuale e con un coltello appuntito sono state eliminate le bucce spinose di questi frutti tipici del territorio, anche lungo i binari.Pregno di storia e cultura millenaria lo stand dedicato all'uva nell': "dai tempi degli antichi romani ai tempi nostri." Diverse specie di uva dei primi secoli d.C: comecollegata alla storia degli antichi Romani, è conosciuta per usi vinificatori, ma anche per le sue grandi potenzialità come uva da tavola. Mentre, le specie del II millennio : ltra le varietà più richieste, di colore bianca e dal grappolo grande, conico-piramidale; l, fa parte delle varietà bianche dall'incrocio tra le varietàdefinitacome "un'autentica prelibatezza per gli amanti dell'uva da tavola". Anche l'è da tavola, ha un sapore molto dolce e apprezzata per i suoi pregi tra i quali resiste molto bene ai viaggi lunghi e si conserva facilmente. L'è la prima varietà di uva da tavola apirena ad essere coltivata in Puglia, ricca di sostanze nutraceutiche e antiossidanti. L', uva a bacca bianca dal grande acino e da un gusto speciale; lseedless è una varietà di uva rossa dal "sapore di ciliegie".è un'uva sia da tavola che da vino di origine greca con gli acini di forma sferica e leggermente allungata, di grandi dimensioni. Un ampio futuro per l'che matura tra fine agosto e metà settembre, si distingue per l'acinatura insolita, tubolare e allungata, molto gustosa.Ancora in fase sperimentale, l'iniziativa di proporreè "ormai prossima al definitivo format con la sagra programmata già nell'edizione 2025" , come riferiscono gli organizzatori che ringraziano gli agricoltori e produttori locali per la generosa offerta, spiegando che si intende valorizzare il patrimonio agro-alimentare della Valle d'Ofanto e dintorni, e al contempo dare la possibilità ai turisti di visitare la storica fontana di San Ruggiero (secolo XII), le Terme di San Mercurio e il vicino centro archeologico sui resti dell'antica cittadella di Canne, luogo dello scontro tra Annibale e i romani nel 216 a.C., una delle principali della seconda guerra punica, che vide contrapposti Romani e Cartaginesi. L'esercito cartaginese, comandato da Annibale, pur in minoranza numerica, mise in atto una manovra tattica detta "a tenaglia", che permise di annientare l'esercito romano.Barletta. si trova a pochi chilometri di distanza dai comuni di Barletta, Andria easse di comunicazioni commerciali e culturali, modello delle successive vie pubbliche romane e, in un certo senso, origine del complesso sistema viario dell'Impero, alla base dell'attuale rete di comunicazione del bacino del Mediterraneo.Riproduzione@riservata