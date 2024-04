Larga partecipazione alla scampagnata di Pasquetta alla Stazioncina di Canne della Battaglia

Interesse e partecipazione alla scampagnata di Pasquetta alla Stazioncina di Canne della Battaglia nell'Oasi del Viandante: per il "turismo di prossimità" alla riscoperta dei luoghi di rilevanza ambientale, storica e culturale a pochi chilometri dall'Ofanto e dai più vicini centri abitati in provincia (Barletta,Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia), anche grazie alla bella giornata di sole, il positivo bilancio dal Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia ODV, operante fra Beni Culturali e Turismo dal 1953 (più di settant'anni dalla fondazione) ed oggi, strutturato quale Ente di Terzo Settore regolarmente iscritto nel Registro Unico Nazionale (RUNTS) ai sensi della vigente normativa.Il "tutto esaurito" ha salutato l'apertura ufficiale sotto l'insegnadelle rinnovate ed accoglienti aree di sosta pic-nic attrezzate di tavoli e sedute, con parcheggio auto custodito dov'è stata inoltre potenziata la raccolta differenziata in aggiunta all'isola ecologica permanente qui installata a cura della BarSA Spa con cui si è instaurata una positiva sinergia di collaborazione. Gli Organizzatori hanno pertanto determinato di rendere fruibile in maniera permanente nonché in vista dei prossimi appuntamentile aree. E' consigliata la prenotazione alle utenze telefoniche di servizioIl Comitato, che conduce per accordi col Gruppo Ferrovie Italiane dal 2002 il fabbricato della Stazioncina e le circostanti aree di pertinenza, con i propri Volontari ha accolto visitatori e turisti in un sereno clima di festa e di distensione quale unica "porta" ferroviaria ubicata in tutta Italia a servizio di un sito archeologico di fama mondiale sulla storica linea Barletta-Spinazzola (tuttora chiusa al traffico per importanti lavori in corso) e pertanto raggiungibile dalla viabilità ordinaria (strade provinciali 19 e 21)Tutta l'area ha beneficiato negli ultimi mesi dell'opera svolta in accordo fra Comune (Settore Servizi Sociali) e Centro per l'impiego per i PUC (Progetti utili alla collettività) fino alla conclusione delle misure previste dal Reddito di cittadinanza con l'impiego dei percettori/beneficiari così impiegati allo scopo di migliorare l'accoglienza. Progetti che riprenderanno nel prossimo mese di aprile grazie alla rimodulazione dei fondi governativi previsti e gestiti sul Territorio.Anche la BarSA Spa ha contribuito mettendo a disposizione il materiale per la piccola ebanisteria con il legname utilizzato nel miglioramento delle staccionate e della segnaletica a scopo turistico, nonché della più razionale suddivisione delle zone dov'é possibile sostare, consumare pasti al sacco e trascorrere ore in assoluto, tranquillo e protetto relax. La vicinanza della Stazioncina ha consentito un'agevole visita libera dall'esterno alle Terme di San Mercurio (di epoca romana imperiale) ed alla storica Fontana medievale di San Ruggiero (XII secolo), nonché al Parco archeologico ed all'Antiquarium con le modalità previste da quella Direzione.