Un Patto per il Clima con i Sindaci pugliesi.

La Regione Puglia scende in campo come Coordinatore territoriale del Patto dei Sindaci, la strategia promossa dalla Commissione europea per attuare azioni per il clima e l'energia a livello locale, per centrare gli obiettivi di riduzioni delle emissioni inquinanti entro il 2050. La conferenza stampa per il lancio dell'iniziativa della Regione Puglia si terrà a Bari,di gpresso la sede regionale di via Gentile (sala conferenze 5° piano). Prenderanno parte alla conferenza stampa il Presidente della Regione Puglia, l'Assessora all'Ambiente e alla Pianificazione Territoriale, l'Assessore allo Sviluppo Economico. Inoltre presenzieranno all'evento, presidente Anci Puglia e, delegata Ambiente Anci Puglia, la direttrice del Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica di ENEA,e il responsabile del Covenant of Mayor di Bruxelles,. Sarà possibile seguire la diretta streaming dell'evento sulla pagina Facebook della Regione Puglia.