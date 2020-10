'Un mare' di buon cibo a km0 

alcon la filatura della mozzarella in diretta sulla banchina solfatara del Porto vecchio, nell'ambito dievento giunto alla quinta edizione. E' grande la fiducia che i consumatori hanno nei confronti deisottolinea- fatto daià, protagonisti del successo dell'agroalimentare made in Italy. Al centro dell'attenzione del Mercato contadino di Campagna Amica, con percorsi guidati di assaggio a beneficio dei consumatori - continuama non solo, anche ortofrutta, formaggi freschi e stagionati, vino, taralli, pasta, uva va tavola. Anche a Monopoli, dunque, sono in grande spolvero i– sottolineaa - la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata prima che può essere sostenuta direttamente dai cittadini nei mercati auna mappa del tesoro che per la prima volta è alla portata di tutti. Escursioni gratuite in gozzo e l'antico "Palio dei Gozzi", la tipica imbarcazione a remi che rappresenta l'anima della vita marinara di Monopoli, con la tradizione dei pescatori che si allea – conclude– con quella dei contadini, tutori del patrimonio enogastronomico del territorio.