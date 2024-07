Un’Estate Canosina innovativa e coinvolgente

Può definirsi un'Estate Canosina innovativa e all'insegna del coinvolgimento di ogni fascia d'età quello che nella mattinata odierna, in conferenza stampa, è stato presentato ad associazioni e cittadini tutti dal Vice Sindacodall'Assessore agli Eventidall'Assessore a Cultura, Turismo ed Archeologiae dalla consigliera comunaleLa programmazione del cartellone degli eventi estivi delha inteso coinvolgere ogni zona della città, dando spazio non solo a musica e spettacolo ma anche ad arte, cultura, enogastronomia ed archeologia, il tutto condito da numerose sorprese ed ospitate che saranno ben presto svelate. Mai come in occasione di questa rassegna,con una serie di appuntamenti che coinvolgeranno l'intero tessuto economico, produttivo e associativo andando a rappresentare delle vere e proprie novità rispetto al passato. Il tutto, ancora una volta, è stato possibile grazie al lavoro profuso e alla sinergia creatasi fra l'Amministrazione Comunale, Pro Loco, le associazioni, le realtà imprenditoriali locali e le parrocchie che hanno sposato la causa contribuendo fattivamente alla programmazione posta in essere.Si parte venerdì 12 luglio con il primo appuntamento di, evento a cura dell'associazione Mosaico Group e diin via Sen. Prof. Vito Rosa, vale a dire sullo Scalone del Carmine il cui secondo appuntamento avrà luogo lunedì 29 luglio in Salita Arco Diomede. Sarà questo il teatro delle hit dagli anni d'oro del Festivalbar fino ai giorni nostri, il tutto accompagnato da street food ed american bar.invece, sulsi rinnoverà il consolidato appuntamento con ilgiunto alla, con premiati d'eccezione. Appuntamento da non perdere sarà sicuramente quello dicon ilin Piazza Vittorio Veneto per festeggiare l'88° compleanno del celebre attore nonchéil quale ha fortemente voluto condividere questo traguardo con tutta la cittadinanza. L'Amministrazione Comunale, per l'occasione, intitolerà il foyer del Teatro Comunale Raffaele Lembo al "nonno d'Italia", dedicandolo alla sua lunga carriera artistica.A seguire, lunedì 15 luglio,fra musica, arte e prevenzione in Corso San Sabino e Piazza Vittorio Veneto.spazio al festivala cura di CREA APS nell'Area Mercatale, evento che si propone come un'esperienza culturale totale che coinvolge i sensi e celebra le diversità delle espressioni artistiche. Ospite speciale, assieme a, gruppo rinomato per il loro stile vibrante e coinvolgente, saràreduce dal grande successo riscosso con il brano "Baccalà", in Italia ma anche all'estero, con tanto di duetto con Annalisa al "Palaflorio" di Bari in occasione del tour della cantante ligure. La Brancale è una polistrumentista, performer e compositrice del sud Italia, che unisce la passione per il Soul, R&B e il Jazz. Si rinnova l'appuntamento congiunto alla 15^ edizione che sarà impreziosita dalla presenza divincitore del talent "Amici" di Maria De Filippi.Il cartellone dell'Estate Canosina 2024 entrerà nel vivo martedì 23 luglio con il Giardino del Mago "Love Summer Festival" che dopo aver registrato le ospitate nel 2022 e 2023 di Malgioglio e Raf, vedrà quest'anno un trio animare Piazza Vittorio Veneto, vale a diredella celebre "The Rhythm of the Night" del 1994. Grande attesa si registra per l'evento del 24 luglio, sempre in Piazza Vittorio Veneto, dal titolouna serata dedicata a tutti i giovani che vedrà la presenza di un ospite speciale che verrà svelato nei prossimi giorni. La rassegna prosegue con numerosi appuntamenti, daldel 27 luglio a cura dell'associazione "Switch On", all'Alter Echo Summer Tour 2024 e "Raoul Orchestra" del 25 e 29 luglio, fino a giungere aa cura della Pro Loco di Canosa e del "Comitato Insieme per Loconia" impreziosita dain concerto.In occasione della Festa Patronale, ad allietare la serata conclusiva del 2 agosto, sarànoto cantautore vincitore del Festival di Sanremo 1987 nella categoria nuove proposte e fra gli artisti italiani con più partecipazioni alla kermesse sanremese. Autentica chicca di questa programmazione estiva sarà senz'ombra di dubbio la 7^ edizione diun percorso enogastronomico e culturale alla riscoperta delle tradizioni locali per esaltare gusti e prelibatezze. Due le novità della manifestazione: la prima, la rimodulazione dell'itinerario che da Piazza Vittorio Veneto coinvolgerà Corso San Sabino, Piazza della Repubblica e come di consueto, l'intero Centro Storico. La seconda, i leitmotiv che la caratterizzeranno vale a direciascuno dei quali avrà uno spazio dedicato all'interno della manifestazione.Scorrendo il cartellone, si giunge a martedì 20 agosto e alladedicata proprio ai più piccoli e alle loro famiglie con una serie di intrattenimenti e attrazioni lungo Corso San Sabino. Per gli amanti del teatro, tre appuntamenti, il 3 agosto con Fernando Forino e l'associazione "IdeaTeatro89", il 6 agosto con Nunzio Sorrenti e la compagnia "Chivivefarumore" e il 9 agosto con Lilia Pierno. La musica d'ascolto sarà eseguita dal maestro Pino Lentini e Lucia Diaferio nonché dal maestro Attanasio Mazzone nelle date del 19 e 21 agosto. Non mancheranno gli appuntamenti culturali, vedi il "Cinema in Piazza Galluppi" il 22 luglio e il 13 agosto, le Notti dell'Archeologia e la "Notte degli Ipogei" a cura della Fondazione Archeologica Canosina, gli incontri con gli autori di opere letterarie l'11 luglio, il 23 e il 29 agosto, la passeggiata notturna della via Francigena il 27 luglio e l'estemporanea di pittura in Corso San Sabino l'11 agosto. Sono questi solo alcuni degli eventi in calendario che intendono animare l'estate di tutta la città, a beneficio di coloro che dai paesi limitrofi e non solo, saranno incuriositi dal nostro cartellone, nonché i concittadini residenti in ogni dove che faranno ritorno nel proprio paese d'origine.