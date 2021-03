Turismo, Sport e Cultura: ripartire dalle strategie di comunicazione

Ancora alcuni giorni saranno concessi dallaper iscriversi al corso di comunicazione dal titolo:. Prevista inizialmente per il 25 marzo,. Il corso si svolgerà sulla piattaforma Google Meet e prevedrà un massimo di 30 Partecipanti.. Le lezioni avranno inizio giovedì 8 aprile e si svolgeranno il giovedì sera e il sabato pomeriggio. "Da un anno la pandemia ha posto un freno significativo al mondo del turismo, della cultura e dello sport, per questo motivo laha deciso di puntare sulla formazione in termini di promozione e comunicazione rivolta ai volontari della Pro Loco, ma anche ad associazioni, operatori turistici e culturali, guide turistiche, operatori degli Info Point per elaborare strategie di rilancio dei vari comparti nell'era post covid", ha spiegato il presidente della Pro Loco organizzatrice,. L'evento si avvale del Patrocinio del Comune di Castellaneta, della Delegazione Pro Loco Murgia e Gravine, dell'Unpli Puglia e della Consulta delle Associazioni di Castellaneta.Definito il: la comunicazione in ambito associativo: il ruolo degli uffici stampa; Web e social: il marketing applicato al mondo delle Pro Loco; L'uso dei social network nell'ambito del turismo, sport e cultura; Evoluzione della comunicazione ai tempi del Covid-19; Il lavoro in redazione: stesura comunicati e lettura notiziario; Il potere dell'immagine: foto e video promozionali al servizio dell'Unpli; Strategie e strumenti per una comunicazione efficace; Comunicare per la ripartenza post Covid – 19; Attività laboratoriali. I relatori saranno. Per le informazioni sulle modalità di iscrizione e quota di adesione sono attive le utenze: