Tra genio e curiosità, il professor Vicenzo Schettini a Canosa

Non ha tradito le attese l'incontro con ildialogato con gli studenti degli istituti superiori di Canosa, pressoIl suo approccio innovativo ha calamitato le attenzioni per la crescita culturale attraverso la fisica, disciplina spesso temuta che ilha sdoganato anche fuori dalle aule scolastiche utilizzando i social, video, stampa e happening nelle librerie, avvicinando e appassionando tutte le fasce d'età , dai più piccoli ai nonni. "Scoprire come la fisica spieghi ogni fenomeno che ci circonda, che si parli di energia, di forza o di elettromagnetismo. Il fascino di questa materia è spesso eclissato dal timore di non riuscire a comprenderla." Ed è qui che entra in gioco, il professore più amato dal web: con lui, la fisica diventa magia. Sono le sue spiegazioni, vivaci, divertenti, colorate ed efficaci, che rendono facile e comprensibile ogni concetto, soprattutto perché raccontano la fisica che c'è dietro le cose che si vedono e vengono utilizzate quotidianamente ."Sono un fisico, un musicista, un curioso e un amante della vita" Come si definisce illaureato in Fisica, diplomato in violino e didattica della musica. Per tutti è ilche insegnaLa sua intuizione, quella di coniugare insegnamento e web in modo più immediato e accattivante, è stata accolta da un ampio consenso e in poco tempo la sua storia è diventata virale. "Noi professori abbiamo una sorta di dovere morale nel rendere la scuola più fruibile attraverso i nuovi mass media. Dobbiamo capire che ci troviamo in una nuova, altrimenti questa resterà un'entità scollata dalla realtà," Ha tra l'altro dichiarato, il professor Schettini che ha offerto spunti importanti per i docenti stessi, per spronarli ad avere un approccio diverso nei confronti della scuola, è' fondamentale il dialogo tra docente ed allievo. Un divulgatore scientifico molto famoso tra i giovanissimi, ma anche tra gli insegnanti, perché ha reso la fisica accessibile attraverso esperimenti diretti e semplici, condivisi sui social. Ad accoglierlo, prima dell'inizio dell'incontro, il sindaco di Canosaassessore alla cultura, il consigliere regionale, i dirigenti scolastici e gli organizzatori dell'Associazionedi Canosa. Firmacopie e selfie hanno concluso il pomeriggio coinvolgente congrazie al suo testimonial per eccellenza.