Tipicamente Canosa: alla scoperta di sapori, suoni e colori

Tra le strade delsaranno installati stand con prodotti tipici che faranno da cornice alle tradizioni locali in un mix di storia, arte e cultura popolare, come ampiamente riportato sui social dai video-promo diLa manifestazione giunta allapromossa ed organizzata dallapresieduta da, sotto il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia e della Regione Puglia. Si terràtra le strade attraverso un percorso alla scoperta di sapori, suoni e colori tra le strade caratteristiche delLo standgestito dallasarà presente in via Cavour che fornirà le indicazioni del percorso che proseguirà per P.zza Tarpea, P.zza. Bernini, Via Ospedale Vecchio, P.zza Iacobone, Via Marco Aurelio, P.zza Tiberia, Salita Purgatorio, P.zza Antica, Vico Purgatorio, Via Boccaccio, P.zza Solferino, Salita Calvario.Tante le attività che hanno aderito adeliziare i palati con i prodotti tipici locali : dal vino di Donna Viola e Agricola Vassalli all'Olio Di Palma; dai prodotti freschi del Casaro alla carne della Macelleria Pietrangeli; dal panzerotto classico della Panetteria l'Antico Forno di Papagna Costanzo al panzerotto di grano arso di Luigi Caccavo; dai piatti di Binario 1, Carbon Dolce e Oberdan Ristopub alla birra artigianale di Mi.ac. Non mancheranno i prodotti da forno di Mascalzone, de L'arte della Tradizione e del Panificio Traiano con Clemente. Varie le degustazioni dei prodotti tipici con Ardito Alimentari e l'Azienda Di Tria. Da non perdere i gelati della Pasticceria Pellegrino, la Percoca di Loconia e la dimostrazione live delle orecchiette. Protagonista indiscusso di questa edizione di Tipicamente sarà il panzerotto in ogni sua forma e gusto tradizionale.Ci saranno tra le altre, mostre fotografiche a tema sul Borgo Antico con l'Associazione Fotografica Canosina e l Archivio Storico di Gianni Pansini; mostre d' Arte con Kataos al secolo Caterina Cannati, Maria Celeste Capozza, Marzullo Alessia, Sabry Acquaviva e Rosy Schiraldi Art; le hobbiste ed Ital tufi con le loro esposizioni di creazioni e oggettistica in tufo. Saranno presenti anche gli stand della Fondazione Archeologica Canosina, del Museo dei Vescovi, della Pro Loco di Lavello, della Via Francigena Canosa, del Comitato Presepe Vivente e del Canosa Calcio 1948.La musica farà da colonna sonora ai visitatori con le band dirette da: la sua "Musikeria" in Piazza Tarpea, i "Black Davis Band" in Piazza Bernini, la "Don't stop Band" in Piazza Iacobone, la "The Blubitter Italian Ska Band" su Salita Purgatorio, "Sandro Del Blasco Band" in Piazza Solferino. Ad allietare Salita Calvario ci sarà il dj set "Disko Giovani" ed i "Sud Folk Enseble". Latipica canosina diretta dalmassimo esperto di musica popolare, contribuirà a tenere viva l'atmosfera di festa della serata. Non mancherà l'intrattenimento per i piccoli con gli artisti di strada e le mascotte.Una serata "per ritrovare insieme le nostre radici e la gioia di stare insieme" grazie all'impegno e alla partecipazione di aziende e associazioni socio-culturali e sportive con l'obiettivo, tra gli altri, di promuoverea detta degli organizzatori che puntano al recupero e alla riqualificazione delin un palcoscenico storico che domenica 7 agosto ospiterà gli eventi di ", che di sicuro coinvolgeranno tutti i partecipanti.Riproduzione@riservata