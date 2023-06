Terme di Margherita di Savoia: Servizio trasportato gratuito per cure termali anno 2023

Si informano i cittadini che, su proposta dell'Assessore alle Politiche Socialiil Comune di Canosa di Puglia organizza, in collaborazione con leilGli interessati, residenti nel Comune di Canosa di Puglia ed in possesso dei requisiti, potranno presentare domanda di partecipazione su apposito modello, indicando il ciclo di cure termali prescelto.Laè scaricabile dal sito del Comune di Canosa di Puglia oppure può essere ritirata presso il Settore Servizi Sociali - Segretariato Sociale sito in Via Bovio n. 3 dal 3 giugno 2023 e dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Canosa di Puglia entro le ore 12.00 del 14 giugno 2023. Le domande saranno valutate in ordine di arrivo e corredate della seguente documentazione:1. ricetta medica (anche in copia) con la prescrizione del ciclo di cure termali;2. copia del documento di riconoscimento;3. copia della tessera sanitaria.Eventuali istanze di coloro che non possiedono il requisito dell'età indicato nell'avviso, potranno essere accolte con riserva in relazione alla disponibilità di posti nel pullman, purché corredate da certificazione medica che attesti la necessità di effettuare un ciclo di cure termali ed attestazione da parte del richiedente dell'impossibilità a raggiungere con i propri mezzi la località termale. Si precisa che, le prestazioni riabilitative motorie e respiratorie, erogabili per i soli cittadini pugliesi, sono cumulabili con altre cure termali. L'Amministrazione Comunale provvederà a garantire la gratuità per il solo servizio di trasporto mentre per l'accesso ai cicli di cure termali sarà necessario provvedere al pagamento del ticket.