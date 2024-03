"Stesso Paese, stessi diritti", il camper contro l’autonomia differenziata arriva nella BAT

il camper contro l'autonomia differenziata arriva nella BAT. Appuntamento con la carovana mercoledì 27 marzo in via Regina Margherita ad Andria dalle ore 17.30 e"Vogliamo un'Italia unica e indivisibile", la carovana dei diritti della Flc Cgil fa tappa nella BAT. Due appuntamenti con il camper che in lungo e largo per l'Italia sta spiegando le ragioni del no al Ddl Calderoli, del no all'autonomia differenziata e del no al dimensionamento scolastico. La carovana arriverà mercoledì pomeriggio ad Andria, la prima tappa sarà via Regina Margherita dalle ore 17.30 alle 21.Dalla sua partenza ad oggi la carovana ha percorso trentamila chilometri, attraversando 20 Regioni, 110 territori per lanciare forte e chiaro il messaggio"Continueremo ad essere tra la gente, come abbiamo fatto dall'inizio, perché vogliamo far capire che c'è qualcuno che vuole dividere l'Italia e noi invece la stiamo difendendo da questo tentativo anacronistico. Perché non possono esistere presupposti democratici in assenza di coesione sociale e la democrazia passa necessariamente per una scuola unita", dichiara la segretaria generale della Flc Cgil Bat,annunciando l'arrivo del camper nella Bat. "Con l'approvazione del Ddl Calderoli, l'intero Paese andrebbe incontro a conseguenze gravissime:e molte altre ancora. E, soprattutto, la regionalizzazione della scuola, che minaccia di rendere diseguale il diritto allo studio, così come sancito dalla Costituzione. Noi - conclude- non ci arrendiamo e ribadiamo con forza il nostro dissenso."