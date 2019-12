8 DICEMBRE - SOLENNITÀ DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA MADRE DI DIO

L'lacelebra la solennità popolare e più antica in, venerata da tutti comeLa devozione mariana, assieme a quella eucaristica, rappresenta uno dei cardini della storia spirituale cristiana. Ilin Oriente nel 431 riconosce nella Vergine Maria il titolo di), in grecoin lat., come attestano le radici cristiane di Canosa nella Basilica di Santa Maria del IV sec. : (Ecclesiam Beatissimae et semper Virginis Dei Genitricis Mariae). Lanella fede antica del suo, unì l'nelle Chiese di Roma e di Bisanzio con i Padri della Chiesa che chiamavano la" (incontaminata), come recita una preghiera del XII sec. "O Intemerata et in Aeternum benedicta.." . In una lode del XIII sec. attribuita afrancescano, Dottore della Chiesa, si prega alla "" (la Vergine incontaminata), iscrizione dell'icona lignea del 1300 venerata nella Cattedrale di Barletta e dell'Annunciazione del Beato Angelico del 1400. Nella Vergine si rivela a S. Caterina Labouré, invocata nella medaglietta:, francescano, nella Constitutio del 1476 enel dogma del 1854, proclamano lnel linguaggio figurativo dell', nella donna vestita di sole con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di dodici stelle(Ap. cap. 12, vv.1-5).alle ore: 07,00, 08,00;10,30; 11,30 e 19,00. Alleavrà inizio lache percorrerà il seguente itinerario: Via Corsica, Via Liguria, Via S. Leucio, Via Buccari, Via Sardegna, Via Cortellazzo, Via Corsica, Via Balilla, Via Saffi, Via Trutta, Via Montescupolo, Via Marconi, Via Doria, Piazza Boemondo, Piazza Vittorio Veneto, Via Kennedy (sosta davanti alla casa natale di P.A.M. Losito e omaggio floreale), Via Corsica (rientro in Rettoria). Si Invitano gli abitanti residenti lungo l'itinerario processionale ad illuminare e addobbare finestre e balconi, nonché a liberare le strade dalle autovetture.n occasione della Solennità dell'Immacolata, sarà allestito nei locali dell'Istituto il, il cui ricavato sarà devoluto alle missioni dell'Istituto. Leprepareranno lail cui ricavato sarà devoluto ai poveri.Il Comitato "Pro Immacolata" e la Fraternità delle Suore Francescane Alcantarine ringraziano gli Enti, le Ditte, le Imprese, commercianti e famiglie che hanno reso possibile la realizzazione dei festeggiamenti.Ricerche storiche a cura del