SOLENNITÀ DI CRISTO RE  DELL'UNIVERSO

GIOVEDI' 21 NOVEMBRE

VENERDI' 22 N OVEMBRE

SABATO 23 Novembre:

DOMENICA 24 NOVEMBRE SOLENNITA' DI CRISTO RE

"""Carissimi fedeli,la solennità di Cristo Re coincide con l'ultima domenica dell'anno liturgico, per ricordarci che Cristo Redentore è Signore della storia e del tempo, a cui tutti gli uomini e gli esseri della terra sono soggetti. Egli è l'Alfa e l'Omega, l'inizio e la fine come canta l'Apocalisse. Riconosciamo la Sua Regalità nel dono dell'Eucaristia, nutrimento e sostegno nelle nostre fragilità.""" Hanno dichiarato, parroci delladinella presentazione del programma delle celebrazioni della "Adorazione Eucaristica Comunitaria, alle 10.30 e alle ore 21.00, con adorazione personale fino alle 12.00 e da dopo la messa vespertina.Adorazione Comunitaria alle 10.30 fino alle 12.00;ore 18.30 Celebrazione Eucaristica.ore 19.30: Incontro presso l'Auditorium Oasi Minerva sul tema, relatore,Professore Associato in Anestesiologia presso l'Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant'Anna di PisaAdorazione alle ore 10.30 fino alle ore 12.00.Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica.Ore 19.30 Festa Comunitaria-Castagnata,presso la Sala Sabiniana.Sante Messe alle ore 7.30, 10.00, 11.30, 18,30.ore 17.30 Processione Eucaristica.Itinerario: Cattedrale, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Boemondo, Via M. Scevola, Via G. Marconi, Via Kennedi, Via lmbriani, Via Settembrini, Via Montanara, Via R. Elena, Via Pimentel, Via Masaniello, Via Piave, Via Crispi, Via Flavio Gioia, Via Carella, Corso San Sabino, Cattedrale.Nella serata di sabato e nella giornata di domenica, sul sagrato della Cattedrale sarà presente un mercatino di beneficienza per il "Gruppo Amici"