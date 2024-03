Sofia D’Elia, protagonista del film “Folle d’amore - Alda Merini”

«Desidero esprimere le più sentite congratulazioni alla giovanenostra concittadina che giovedì 14 marzo su Rai 1 - spiega il Sindaco di Canosa di Puglia, dott.- sarà protagonista del filmche ripercorrerà la letteratura italiana del '900». Attrice e musicista,interpreterà la giovane poetessa durante la sua adolescenza in un cast che vedrà fra gli altri Laura Morante, Federico Cesari, Rosa Diletta Rossi, Giorgio Marchesi e Mariano Rigillo. Scelta nel 2022 per il film "Hill of Vision" di Roberto Faenza dove ha avuto l'opportunità di lavorare con un cast di artisti internazionali, la sua carriera si è contraddistinta fin da subito per numerosi successi, fra cui anche la partecipazione nel 2019 alla fiction Rai "Lucania". Il film tvè un tassello importante nella narrazione, anche letteraria, chee ilstanno facendo del Novecento ed è rappresentato da una coproduzionerealizzata con il sostegno diin onda giovedì 14 marzo in prima serata su Rai 1. «Orgogliosi del suo percorso e del lustro - conclude il primo cittadino - che darà alla nostra Canosa, martedì 19 marzo alle ore 18:00 nell'Aula Consiliare di Palazzo di Città, accoglieremo Sofia ed i suoi familiari, per condividere il meraviglioso traguardo raggiunto alla presenza dei compagni di classe, dei docenti e del Dirigente del Liceo Scientifico "Enrico Fermi" Gerardo Totaro».