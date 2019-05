Sentieri DiVersi : incetta di premi per il Liceo “E. Fermi”

Neldeldella città di Bitetto, sabato scorso si è svolta la cerimonia finale del "sotto l'egida dellaRegione Puglia;Città di Bitetto;Università degli Studi Aldo Moro di Bari;Croce Rossa Italiana – Comitato di Bari; International Inner Wheel;Associazione Arma Aeronautica di Bari; Associazione Culturale Euterpe e tante altre nazionali e locali. Il Premio, edizione 2019, ha avuto come tema centraleha affermato il presidente del Premio dottoressaGli alunni sono stati invitati ad esprimersi in versi oppure a dare vita alla stesura di fiabe, favole che avessero come tematica le emozioni in tutti i sensi. Tra le numerose produzioni giunte da tutto il territorio nazionale ed internazionale ildirispondendo con molti lavori ha fatto incetta di premi. Il podio ,per la sezione Racconti e Fiabe, è stato interamente conquistato dal liceo canosino che ha visto classificare al primo posto Cancelli Eleonora I A, al secondo posto un ex aequo è stato conquistato da Diaferio Giorgia e Filograsso Angela,I A ; terzo posto Alfieri Pasquale II A. Menzioni speciali sono state conferite a Cognetti Federica, Di Molfetta Anita, Tuttafesta Sabrina tutte di I A. Menzione speciale all'alunnoII A per la poesia. L'alunno Nicolas Romano II A, invece, è stato invitato come ospite d'eccezione e ha intrattenuto gli ospiti con la recitazione di alcune sue poesie. Piena soddisfazione è stata espressa dallareferente del concorso e docente degli alunni vincitori." I ragazzi, non si sono improvvisati poeti o narratori-aggiunge la docente - ma sono stati da me guidati in un percorso di scrittura creativa arrivando ad ottenere questi eccellenti risultati". La dirigente professoressasi è complimentata con i suoi alunni e la docente aggiungendo che "questo risultato è anche il frutto di un costante lavoro effettuato dalla scuola teso , oltre a trasmettere i contenuti, ad abbattere le barriere mentali e a infondere il valore della diversità come occasione per migliorare, attraverso l'accettazione dell'altro e il rispetto delle singole specificità".