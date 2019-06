Selfie con la Puglia a Times Square

Sono in tanti a Times Square a farsi un selfie con lo sfondo delle immagini della Puglia che scorrono sugli schermi angolari digitali della piazza più famosa al mondo, una delle icone di New York dove transitano milioni di persone, non solo statunitensi. http://tinyurl.com/unexpecteditaly La campagna videotre video da quindici secondi, realizzati da un video maker americano, Edmond Van der Bijl, è iniziata il 17 giugno scorso e termineràI video hanno un'alta frequenza di messa in onda: 10 minuti all'ora. La campagna ha già avuto un forte impatto. "La Puglia è l'unica regione italiana che ha scelto questo strumento di promozione -commenta, Dirigente Pianificazione Strategica - A supporto della iniziativa di Time Square è in corso una campagna di promozione della Puglia puntata su New York su YouTube e su Google, con sito web di atterraggio weareinpuglia.it . La campagna sta avendo successo. Solo sui canali social di Pugliapromozione, circa 100.000 visualizzazioni ad oggi dei video della campagna di Times Square".come possono testimoniare anche i seguitissimi video dei due influencer che promuovono l'iniziativa sui loro canali social: Piero Armenti - Il Mio Viaggio a New York, urban explorer che si dedica alla scoperta della città di New york e che questa volta incentra il suo racconto sulla Puglia, l'americana Kate McCulley - Adventurous Kate, che vive un'esperienza pugliese da New York e la racconta sui suoi canali social, blog e newsletter. Ieri ha postato un video incentrato sui panzerotti in un ristorante di due baresi a Brooklin. Fra gli intervistati a Times Square anche la famosa influencer Mickela Mallozzi.