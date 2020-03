Scuole e università chiuse fino al 15 marzo

E' ufficiale tutte leresteranno. E' stato il presidente del Consiglioinsieme al ministro dell'Istruzione,, a confermare in conferenza stampa la chiusura delle scuole e delle università in tutto il territorio nazionale. La misura è pensata pers alla luce dell'aumento dei contagi pari al 72,5%, dato più alto registrato dagli ultimi giorni.. "Siamo concentrati ad adottare tutte le misure per ottenere l'effetto di contenimento diretto del virus o di ritardo della diffusione perché il sistema sanitario per quanto efficiente rischia di andare in sovraccarico, abbiamo il problema con la terapia intensiva e subintensiva se la crisi dovesse proseguire", ha dichiarato tra l'altro il presidente del Consiglio.con le misure annunciate dal governo: mai prima, neppure durante la Seconda guerra mondiale, sono state sospese su tutto il territorio nazionale le lezioni nelle scuole e nelle università. Salvo il coprifuoco, decretato nel tentativo di proteggere il Paese dai bombardamenti (prima degli angloamericani, quindi dei tedeschi), anche le attività di cinema e teatri non sono mai state sospese in modo generalizzato. Nessun italiano ha pertanto nozione, né memoria diretta e personale, delle circostanze che il Paese vivrà fino al 15 marzo 2020, qualora l'emergenza non convinca il governo a una proroga dei provvedimenti contenuti nelIn questi giorni di chiusura, le strutture pubbliche saranno sanificate. Aa partire da venerdì pomeriggio e per tutta la giornata di sabato 7 marzo, verrà effettuata la sanificazione ed ingienizzazione di tutte le scuole di competenza comunale (infanzia, primaria, media).