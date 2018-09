Santa Teresa: la Santa di “una pioggia di rose”

Martedì 25 settembre

Giovedì 27 settembre

Venerdì 28 settembre

Sabato 29 settembre

Domenica 30 settembre,

Lunedì 1° ottobre, Festa Liturgica di Santa Teresa del Bambin Gesù:

«Il messaggio di santa Teresa, giovane santa così presente nel nostro tempo, è particolarmente adatto a voi giovani: alla scuola del Vangelo, ella ella invita ad aprirsi al cammino della maturità cristiana; vi chiama ad una infinita generosità; invita ad essere neldella Chiesa i discepoli e i testimoni ardenti della carità di Cristo». Con la devozione diverso"Dottore della Chiesa" è stato reso noto il programma dellain calendarioa cura del parrocoe delDomenica scorsa è statocon la solenne celebrazione eucaristica. Quest'oggi alle ore 18,00 si terrà l'incontro sucon l'intervento del relatore–Direttore Ufficio Liturgico Diocesano. Nei prossimi giorni il programma è il seguente:alle, il settore adulti dell'Azione Cattolica visita e prega con gli ammalati;alle, inizio settimana dei giovanialle, solenne celebrazione eucaristica presieduta dadella Diocesi di Andria.alle, celebrazione eucaristicaconpresso il Pontificio Seminario Regionale Pio XI di Molfetta. Sono invitati i genitori e i ragazzi di I,II,III e IV elementare; alle oreincontro con i giovani sul temaalle, festa in oratorio con tutti i ragazzi, alle orecelebrazione eucaristica, presieduta daSono invitati i genitori e i ragazzi di V elementare e delle scuole medie.alle, celebrazione eucaristica presieduta daVescovo della Diocesi di Cerignola e Ascoli Satriano e Amministratore Apostolico della Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.alle, celebrazione eucaristica, lapercorrerà il seguente: Chiesa, via Duca d'Aosta, Corso Garibaldi,via Pianel, via G.B.Vico, via Campanella, Via Assisi, via Aristotele, Via Dante Alighieri, via Cadorna, via Masotina, Corso Garibaldi, via Duca d'Aosta, Chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù;alle, celebrazione eucaristica presieduta da,Vicario della Diocesi di Andria.