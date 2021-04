Roberto Fiore sarà a Canosa

Sabato primo maggio,sarà in Puglia. Incontrerà a Bari i congiunti di Paola Alba storico militante forzanovista che affrontò la repressione del regime assieme ad altri militanti nel 2005 ed è recentemente deceduto per un grave caso di malasanità. Alle ore 11.30, si recherà poi aper l'inaugurazione della sede diin Via Leonardo da Vinci n.8. Per l'occasione interverranno:(coordinatore regionale) e(segretaria cittadina). Seguiranno incontri con storici e nuovi militanti baresi in vista della mobilitazione dell' 8 Maggio e di una più vasta riorganizzazione del territorio.