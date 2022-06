Referendum: un flop annunciato

Ufficializzati i dati definitivi sui 5 Referendum, i quesiti sulla giustizia proposti nella giornata di domenica 12 giugno aABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA INCANDIDABILITA' E DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO CONSEGUENTI A SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA PER REATI NON COLPOSI – DECRETO SEVERINO:votanti 14.015 – voti validi: SI 4.663 – NO 5.741 – Bianche 3.259 – nulle 352LIMITAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI :votanti 14.015 – voti validi: SI 4.673 – NO 5.533 – Bianche 3.441 – nulle 368SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI DEI MAGISTRATI: votanti 14.014 – voti validi: SI 6.551 – NO 3.607 – Bianche 3.484 – nulle 372PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI LAICI A TUTTE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DEI CONSIGLI GIUDIZIARI: votanti 14.016 – voti validi: SI 6.182 – NO 3.895 – Bianche 3.557 – nulle 382RIFORMA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA : votanti 14.015 – voti validi: SI 6.311 – NO 3.833 – Bianche 3.472 – nulle 399In Italia, un flop annunciato, quello dei referendum sui cinque quesiti sulla giustizia, il quorum non è stato raggiunto, con affluenza bassa(20,9% degli aventi diritto) e consultazione abrogativa non valida.