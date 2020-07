Puglia: terzo giorno senza contagi e decessi

382 nella Provincia di Barletta Andria Trani;

244.624 casi (35.058 morti).

Il presidente della Regione Puglia,, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, informa chesono stati registrati 2421 test per lcoronavirus eDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 221331 test. 3952 sono i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4456 così suddivisi:1.497 nella Provincia di Bari;669 nella Provincia di Brindisi;1.171 nella Provincia di Foggia; 525 nella Provincia di Lecce;281 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione.le statistiche per l'infezione da Covid-19 coronavirus riportano che sono 14.537.975 i casi confermati dall'inizio dell'epidemia e 607.389 i morti, secondo gli ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 21 luglio ore 03.49 pm.3.089.641 i casi confermati e 207.641 morti, secondo gli ultimi dati OMS, inclusa Italiaonte Dashboard Who European Region, 21 Luglio, ore 11.26 am. Nei primi Paesi per trasmissione locale nella Regione Europea​​​:777.486 casi (12.427 morti);294.792 casi (45.300 morti);260.255 casi (28.420 morti);7.702.713 casi confermati e 311.610 morti, secondo gli ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 21 Luglio, ore 03.49 pm. Nei primi Paesi per trasmissione locale:3.748.248 casi (139.964 morti);2.098.389 casi (79.488 morti);353.590 casi (13.187 morti);344.224 casi (39.184 morti)1.478.141 casi confermati, 35.121 morti. Nei primi Paesi per trasmissione locale:1.155.191 casi (28.084 morti);266.096 casi (5.639 morti).Nei primi Paesi per trasmissione locale:276.202 casi (14.405 morti)rimi Paesi per trasmissione locale:373.628 casi (5.173 morti).Nei primi Paesi per trasmissione locale:86.152 casi (4.653 morti),68.898 casi (1835 morti).