Puglia straordinaria Regione dell’anno

Una Puglia straordinaria, quella dellaprotagonista sotto i riflettori internazionali alla serata diche si è tenuta ieri presso il. La Regione Puglia,unica regione, è stata premiata nella categoria. Premiati anche tantissimi operatori turistici pugliesi al centro dell'attenzione della serata organizzata dalche esalta il meglio della enogastronomia e del turismo italiano. Queste le parole della motivazione al premio alla Puglia:"Siamo soddisfatti e orgogliosi - ha commentato il Presidente- Si tratta di un premio che la Puglia merita, non solo per la qualità della sua enogastronomia che poggia su tradizioni antiche e sempre capace di stupire con intuizioni innovative, ma anche per il grande impegno di questi anni da parte di istituzioni pubbliche e operatori turistici per migliorare l'offerta e l'accoglienza, non rinunciando mai alla autenticità". Nel puzzle delle regioni italiane la Puglia ieri spiccava per avere una presenza politica e tanti operatori che formavano una squadra, più sotto il profilo personale che degli affari.presente alla serata per la consegna del premio alla Puglia, ha espresso la più viva soddisfazione e orgoglio anche per il lavoro svolto dagli operatori pugliesi: "Orgoglio e soddisfazione per i tanti operatori pugliesi che si stanno facendo apprezzare in tutta Italia e nel mondo e stanno raggiungendo traguardi importanti, in piena sinergia con la stratega della Regione Puglia che punta sulla qualità da parte di ristoratori, strutture ricettive, luoghi del divertimento, in grado di fornire una offerta gradita agli ospiti con il confort di un'accoglienza amicale. Sono queste le principali motivazioni per le quali sono stati premiati tanti operatori pugliesi ed è stata premiata la regione: per una capacità di investire sul miglioramento dell'offerta in modo da fare sentire al turista il confort di casa. Questo premio non é un punto di arrivo, per quanto emozionante sia l'essere cosi massicciamente presenti con i premi di Food&Travel; lo consideriamo un punto di partenza perché sappiamo quanto sia difficile la competizione, tenere integri l'autenticità, la nostra identità. Ma ci aiuta la nostra tendenza naturale ad accogliere persone nuove che vengono per la prima volta in maniera massiccia da altri paesi; sappiamo di voler parlare al cuore di ognuno di loro perché in questo è la vera differenza. Chi compra un pacchetto turistico in Puglia sa di non prenotare solo una vacanza ma un periodo di benessere e calore umano. Dobbiamo incidere non per diventare industriali del turismo di massa ma per diventare professionisti nella qualità".Glisono: Gigi e Marta Costa di Gibò Luxury Club di Santa Maria di Leuca, Alessandro Coppola, la Taverna del Porto di Tricase, la famiglia De Donno di Palazzo de Noha e Suite di Tenuta Mosé a Lecce, per le materia prime Pesce Martesca di Tricase e Calamuri Primitivo Salento IGP Cantina Menhir, Isabella Potì, come donna dell'anno, e Floriano Pellegrino, come chef visionario di Bros, Monica Caradonna per l'evento Enogastrorbite, Veronica Milo e Paola Cantoro di Vivosa di Ugento, premio speciale Spa; e infine Specchia come Borgo dell'anno.è un periodico internazionale, nato in Gran Bretagna nel 1995, vincitore di diversi Awards, editato nel mondo in diverse lingue: Inglese, Tedesco, Spagnolo, Greco, Portoghese, Arabo, Italiano e Turco. Consultato da oltre 600.000 persone, il magazine è distribuito in Inghilterra, Germania, Austria, Svizzera Tedesca, Turchia, Croazia, Messico, USA, Portogallo, Middle-East GCC (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita e Stati Uniti d'Arabia), Grecia, in Italia e nella Svizzera Italiana.