Puglia : secondo giorno senza contagi

382 nella Provincia di Barletta Andria Trani;

12.685.374 i casi confermati

565.000 i morti,

Italia 243.061 casi (34.954 morti);

In America, secondo gli ultimi dati OMS-Fonte Health Emergency Dashboard, 13 Luglio, ore 08.26 am: Stati Uniti 3.225.950 casi (134.392 morti); Brasile 1.839.850 casi (71.469 morti);Messico 295.268 casi (34.730 morti);Canada 107.347 casi (8.773 morti).

Il presidente della Regione Puglia,sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute, informa chesono stati registratitest per l'infezione da Covid-19 coronavirus e. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 202.256 test.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.541 così divisi:1.494 nella provincia di Bari;660 nella Provincia di Brindisi; 1.169 nella Provincia di Foggia; 525 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.le statistiche per l'infezione da Covid-19 coronavirus riportano chedall'inizio della pandemia esecondo gli ultimi dati OMS - Fonte Health Emergency Dashboard, 13 luglio ore 08.26 am. Inson 85.568 casi confermati clinicamente e in laboratorio, 4.648 morti.: 2.917.127 i casi confermati e 203.382 morti, secondo gli ultimi dati OMS, inclusa Italia,onte Dashboard Who European Region, 12 Luglio, ore 10:00 am. Nei primi Paesi per trasmissione locale nella​​​:720.547 casi (11.335 morti);288.953 casi (44.798 morti);253.908 casi (28.403 morti);198.804 casi (9.063 morti);170.752 casi (30.004 morti).