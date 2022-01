Puglia: Oltre 50mila i casi attualmente positivi

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 12:45 odierne. In Puglia, i casi attualmente positividi cui : 50.222 in isolamento domiciliare, 442 i ricoverati in ospedale compresi i. L'incidenza delle ospedalizzazioni rispetto al totale degli attualmente positivi è pari allo 0.83%. L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è del 7.69%. Nelle ultime 24 ore, i test registrati sul territorio regionale sono stati 36.031, dei quali 5581 (pari al 15.48%) hanno avuto riscontro positivo, così suddivisi:738 Provincia di Foggia; 1681 Area Metropolitana di Bari; 514 Provincia di Brindisi;1265 Provincia di Lecce;761 Provincia di Taranto;84 casi di residenti fuori regione;12 casi di provincia in via di definizione.Sono aperte le prenotazioni per le vaccinazioni per tutte le fasce d'età previste tramite il sito lapugliativaccina, il sistema delle farmacie Farmacup e ilUna prima giornata è in programma per sabato 8 gennaio dalle ore 9,00 alle 13,00 a Margherita di Savoia dove saranno vaccinati anche i bambini di Trinitapoli e San Ferdinando.ad Andria, Barletta, Bisceglie ee a Trani dalle 9 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 18,00.