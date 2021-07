Puglia: meno dosi di vaccino Pfizer

L'assessore alla Sanitàal termine di una riunione con i referenti dei nuclei operativi aziendali delle ASL, comunica quanto segue: "Come già reso noto nei giorni scorsi,e rispetto ai quantitativi del mese di giugno. Per tale ragione è necessaria unaRestano confermate tutte le seconde dosi e anche gli appuntamenti per le prime dosi dei cittadini over 50. Dovremo invece sospendere in tutte le Asl pugliesi, a partire dal 5 luglio, la somministrazione delle prime dosi per gli under 50. In tutto, nelle nostre agende, sono 219.450 le prenotazioni degli under 50 che saranno riprogrammate. Sarà cura delle ASL comunicare telefonicamente o attraverso un servizio di messaggistica la sospensione dell'appuntamento ai diretti interessati. Ovviamente questi appuntamenti saranno riprogrammati non appena avremo comunicazione da parte della struttura commissariale delle successive consegne di vaccino. Ci tengo a dire cheAncora oggi la Puglia si attesta al primo posto in Italia per capacità vaccinale, a dimostrazione del grande lavoro che prosegue a pieno ritmo e senza sosta".(dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Con il 90.1% di dosi somministrate (3.979.166) su quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, la Puglia si attesta oggi al primo posto tra le regioni italiane per capacità vaccinale.Più diin tutti gli hub attivi. All'ospedale Bonomo di Andria - una delle tre sedi individuate per la vaccinazione dei soggetti allergici - ieri sono state superate le mille vaccinazioni: con tre sedute a settimana in collaborazione con il pedonale medico e infermieristico della unità operativa di Anestesia e Rianimazione viene garantita una copertura notevole delle richieste provenienti dai medici di base o intercettate nella fase di anamnesi presso gli hub vaccinali.