Puglia destinazione dell’anno agli Awards 2022 di Food and Travel Italia

Si è svolta ieri, per la prima volta in Puglia, a Ugento in provincia di Lecce, la quinta edizione degliEvento in collaborazione con Regione Puglia e patrocinato da ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo. Durante la serata di gala, presentata dall'editore italiano della rivista, Pamela Raeli, e dal giornalista Giuseppe Di Tommaso de "La Vita in Diretta", con l'attriceospite d'onore, riflettori puntati sulle eccellenze italiane e internazionali che si sono distinte per qualità e servizi offerti nel campo del cibo, del vino, del turismo, dell'imprenditoria e della cultura territoriale.Presenti alla premiazione, l'assessore allo Sviluppo economico,e l'assessore al Turismo,, che ha ritirato il riconoscimento."La Puglia, ancora una volta, è sul gradino più alto del podio tra le destinazioni del nostro Paese - dichiara-. Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento. È un momento speciale che ci permette di sottolineare l'importanza che per la Regione Puglia continueranno ad avere le iniziative e i progetti incentrati sul binomio tra enogastronomia e accoglienza. Ho voluto dedicare il premio ai tanti giovani pugliesi che scelgono di seguire percorsi di formazione negli istituti alberghieri. Loro, con l'impegno che ci mettono, rappresentano il futuro del turismo della nostra regione."Con oltre mezzo milione di lettori assidui,è distribuito in 18 paesi del mondo. L'edizione italiana del primo magazine internazionale che si occupa di enogastronomia, viaggi gourmet e turismo di alto profilo, ogni anno con gli Awards valorizza le esperienze più virtuose grazie alle preferenze espresse da lettori, esperti del settore enogastronomico e turistico e dalla redazione del magazine. Nella serata di anteprima, il 30 settembre, al Teatro Paisiello di Lecce, il premio diè andato all'imprenditoreprotagonista della campagna #Liveitalian di ENIT. "Un omaggio ad un imprenditore visionario per la sua instancabile voglia di sostenere la tradizione e i valori dell'Italia nel mondo", il commento dell'assessore Lopane.