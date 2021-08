Puglia: altri 184  casi positivi

Nella giornata di Ferragosto in Puglia sono stati registratisu 11.910 test processati per l'infezione da Covid-19 coronavirus:; 46 nella Provincia di Bari; 31 nella Provincia di Foggia; 8 nella Provincia di Brindisi; 41 nella Provincia di Lecce; 7 nella Provincia di Taranto; 3 residenti fuori regione. Registrato un decesso. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.. 128 quelle ricoverate in area non critica e 22 persone in terapia intensiva. I dati complessivi: 259.682 i casi totali; 3.079.519 i test eseguiti; 248.792 le persone guarite; 6.682 le persone decedute. Casi totali per provincia:; Provincia di Bari 96.552; Provincia di Foggia 45.947; Provincia di Brindisi 20.508; Provincia di Lecce 28.656;Provincia di Taranto 40.106; Residenti fuori regione 915;Provincia in definizione 435.