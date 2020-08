Puglia: al via la vendemmia 2020

Al via la, la prima ai tempi del Coronavirus, con la raccolta deiper la produzione di spumante e le stime esclusive sull'andamento della produzione a livello regionale. L'appuntamento è allenell'azienda vitivinicola Cantele, in Contrada Osanna a Guagnano, in provincia di Lecce, nella culla del Negroamaro salentino per la produzione di spumanti, le prime ad essere raccolte assieme alla vendemmia delleNell'occasione sarà divulgata una analisi dellacon le anticipazioni sull'andamento qualitativo e quantitativo a livello regionale, sull'export e sull'impatto occupazionale ed economico del vino Made in Puglia nel 2020, caratterizzato dal crollo dei consumi fuori casa, dalla crisi della ristorazione, dalle tensioni sulle esportazioni, dalle difficoltà sugli ingressi in Italia degli stagionali stranieri, ma anche dalla straordinaria capacità di ripresa dei viticoltori e delle cantine tricolori.