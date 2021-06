Puglia: 7.063 i casi attualmente positivi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 22 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 8.033 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati24 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi,, 11 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. E' statoin provincia di Taranto.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.627.487 test. 252.974 sono i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 239.301 così suddivisi: 95.101 nella Provincia di Bari;19.743 nella Provincia di Brindisi; 45.130 nella Provincia di Foggia; 26.888 nella Provincia di Lecce; 39.367 nella Provincia di Taranto; 808 attribuiti a residenti fuori regione; 369 provincia di residenza non nota.hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.(dato aggiornato alle ore 17,00 dal report del Governo nazionale), pari al 94.9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 3.399.214. Più didi cui più di 400 solo dai medici di medicina generale. Intanto nella mattinata di ieri c'è stato l'avvio della vaccinazione in ambiente lavorativo a Barletta: i primi 100 vaccinati hanno espresso molta soddisfazione per l'iniziativa.