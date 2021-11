Puglia: 3.787 i casi attualmente positivi

Nelle ultime 24 ore, sonosu un totale di 19.769 test eseguiti , come riportato nel bollettino epidemiologico odierno. Nello specifico, i casi registrati in ogni provincia sono:46 nella Provincia di Foggia; 55 nelì'Area Metropolitana di Bari; 15 nella Provincia di Brindisi; 63 nella Provincia di Lecce e 86 nella Provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi nelle ultime 24 ore.sono quinddi cuie, 179 i ricoverati in ospedale compresi iL'incidenza delle ospedalizzazioni rispetto al totale degli attualmente positivi è pari al 4.72%. L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è del 10.61%.