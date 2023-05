Due le occasioni ravvicinate per farsi incantare da Musei, Castelli e Parchi archeologici, sfruttando l'ingresso gratuito: da quest'anno, nella giornata dedicata all'anniversario della fondazione della Repubblica italiana, una delle date simbolo della storia nazionale, lasegno della volontà del Ministero della Cultura di allargare la platea degli ospiti, rendendo ancor più accessibili i luoghi d'arte soprattutto quando i potenziali visitatori hanno maggiore tempo libero.fa il paio con quello di: in occasione della prima domenica del mese il patrimonio culturale afferente alla Direzione Regionale Musei aprirà le sue porte nuovamente a titolo gratuito. (Sabato 3 giugno, invece, i siti saranno visitabili al consueto costo del biglietto di ingresso). Proposte culturali per tutti renderanno speciale il ponte alle porte. La tre giorni sarà, in particolare, occasione per visitare la mostraallestita al Castello svevo di Bari fruibile fino al prossimo 17 luglio, per ammirare l'esposizione temporanea "Atlante" dallo scorso 10 maggio parte integrante del "Grottone" di Palazzo "Jatta" a Ruvo, o ancora per contemplare i capolavori della collezione della Regina Margherita di Savoia esposti al Castello Svevo di Trani, ma anche semplicemente per apprezzare Castelli, Musei e Parchi archeologici.