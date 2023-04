Antichi Popoli di Puglia. L’archeologia racconta

Al via tre giornate di studio nel Castello Svevo di Bari

La ricchezza e la complessità insediativa della terra di Puglia affrontate in una dimensione internazionale. A coronamento della mostra, a cura del Direttore generale Musei, professor Massimo Osanna e del Direttore regionale Musei Puglia,, prodotta interamente dal Ministero della Cultura, allestita nel Castello Svevo di Bari e fruibile fino al 14 maggio, la Direzione regionale Musei Puglia ha organizzato treDurante le varie sessioni di studio che avranno luogo nella sala conferenze del– nelle giornate di– ispirate alle sezioni della mostra, oltre 60 esperti, rappresentanti del Ministero - dai Musei alle Soprintendenze - e del mondo accademico, si confronteranno su temi inerenti alla ricerca, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico. Gli atti del convegno e il percorso della mostra andranno a costituire il catalogo dell'esposizione, che sarà pubblicato a breve daSarà possibile partecipare da uditori in presenza, previo invio di una email con richiesta di accredito (nome e cognome, ente o istituto + numero partecipanti) all'indirizzo drm-pug.comunicazione@cultura.gov.it entro e non oltre le ore 20.00 di lunedì 17 aprile.