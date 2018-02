Pro Loco pugliesi: nuova formazione per i volontari del Servizio Civile

Sabato scorso si è tenuto a Bari il primo giorno di formazione generale per i 126 volontari del Servizio Civile Unpli Puglia al quale hanno preso presidenti e operatori locali di progetto delle singole Pro Loco. Punti focali degli interventi susseguitisi durante l'incontro sono stati l'importanza del lavoro dei volontari del Servizio Civile, l'influenza dei mezzi di comunicazione a disposizione dell'Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), la formazione continua dei volontari e una panoramica sui trend topic del turismo. Dopo i saluti del Presidente Unpli Pugliala parola è passata al dirigente dell'assessorato regionale al turismoil quale ha parlato ai volontari presenti in sala dell'importanza "di incrementare il turismo nella nostra regione, favorendo, anche e soprattutto tramite il lavoro che le Pro Loco svolgono, la salvaguardia e la promozione del nostro territorio, unico al mondo per varietà e bellezza". Anche il professorformatore generale Unpli Puglia, illustrando l'organizzazione del Servizio Civile e le sue figure, ha motivato i ragazzi a fare del loro meglio per mettere a disposizione delle loro sedi di appartenenza, le competenze che acquisiranno durante la formazione. La mattinata si è conclusa con gli interventi di Giorgio Guarini e Carlo Caroppio, i quali hanno mostrato ai ragazzi le strategie di comunicazione utili per la promozione sui siti web e sui portali social con i quali si interagisce quotidianamente, come Facebook o Instagram, illustrando con esempi e filmati come indirizzare la comunicazione multimediale al fine di diffonderla in maniera virale. Dopo una breve pausa, la seconda parte della giornata di formazione è ricominciata con il secondo intervento di Angelo Lazzari, che con un discorso davvero stimolante, ha illustrato ai ragazzi il passaggio dall'obiezione di coscienza al servizio civile, mettendo in evidenza come questo sia un impegno che i volontari si assumono nei confronti dello Stato e che richiede di conseguenza dedizione e motivazione.L'intervento successivo di, responsabile Scn Unpli Puglia, è stato incentrato sull'aspetto pratico del lavoro dei volontari, fornendo delle linee guida per la realizzazione dei tre progetti che vedono coinvolta la Regione Puglia, ovvero: "per la Provincia di Foggia e la zona nord del barese;per la zona a sud di Bari e le province di Brindisi e Taranto; e infineper la provincia di Lecce. Strettamente collegato a un altro aspetto pratico, fondamentale per il lavoro dei volontari, è stato anche l'intervento del responsabile dell'Ufficio Stampa Unpli Puglia, il quale ha incoraggiato i ragazzi a rendersi protagonisti in prima persona dei comunicati stampa delle loro Pro Loco, illustrando anche tutti i mezzi e i canali di comunicazione utilizzati dalle Proloco di Puglia. La giornata si è conclusa con, console del, con un intervento volto a illustrare a tutti i ragazzi ifornendo di conseguenza degli strumenti necessari alla promozione del territorio sfruttando le esigenze dei viaggiatori. Per tutti i ragazzi coinvolti nei progetti Pro Loco è stato un bel momento di condivisione e crescita, che si rinnoverà con il secondo appuntamento previsto per ilal Cineporto di Bari.