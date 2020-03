Canosa: Primo decesso per coronavirus

Un uomo di Canosa ricoverato presso l'Ospedale "Vittorio Emanuele II" - Covid Hospital aperché risultato positivo al tampone del coronavirus è deceduto nella giornata di ieri. Si apprende dalle dichiarazioni del sindaco Morra che il paziente deceduto aveva gravi patologie pregresse. L'ultimo aggiornamento riporta che: di questisono attualmente ricoverati e gli altri 6 sono in isolamento domiciliare.Inoltre, quest'oggi, è stata diffusa la notizia della positività al COVID-19 di un ospite della R.S.A. "San Giuseppe" a Canosa di Puglia. All'esito di questa positività tutti gli ospiti della residenza sono stati posti in quarantena e gli operatori sanitari hanno deciso di rimanere in quarantena nella struttura per assicurare l'assistenza. Nessuno può entrare o uscire dalla struttura che rimarrà sotto stretto controllo dell'ASL.