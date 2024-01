Premiato lo chef Antonio Mangino a Gallipoli

Terzo posto per loche ha partecipato alla XXIV Edizione del, svoltasi lo scorso 13 gennaio presso i saloni dell'Hotel Bellavista Club Caroli Hotels di. Ancora una volta, la regina della serata è stata la(mitilo galloprovincialis), un mollusco bivalve presente in mare che si attacca agli scogli ove è presente un ciuffo di bisso o nelle filiere diQuesto mollusco è allevato in un contesto ambientale unico come il Mar Piccolo, una laguna costiera di circa 20 chilometri quadrati, caratterizzata dalla presenza di 34 sorgenti sotterranee di acqua dolce provenienti dalle Murge. Le cozze sono allevate in questo ecosistema particolare fin da epoche antichissime, risalgono al 1525 i primi documenti che riportano l'esistenza di una specie autoctona.è una materia prima - risorsa importante e prelibata per la gastronomia ed i gourmet nazionali. A Gallipoli, è stata presentata, attraverso l'elaborazione in vari piatti, dagli chef in gara nell'ambito della XXIV Edizione del Festival Italiano della Cucina con la Cozza Tarantina. Al primo posto si è classificato lodi Nardò, al secondoda Taranto e al terzo,(32 anni), chef Eurotoque Italia. Per l'occasione, lo chef canosino ha presentato : Maritati di grano arso con funghi cardoncelli della Murgia, cozze del Golfo di Taranto e crema di peperone giallo di Gravina in Puglia e cruditè di frisa. Una bontà per i palati più esigenti preparata con maestria e fantasia creativa che è stata molto apprezzata. La kermesse dedicata alla cozza tarantina, presentata dal Cavalieresi è prefissata tra l'altro di divulgare la conoscenza di un prodotto tipico locale attraverso la valorizzazione dello stesso promuovendo al contempo il turismo enogastronomico pugliese.Riproduzione@riservata