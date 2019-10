Ponteggi per Palazzo Sinesi

Parzialmente transitabili, solamente per i pedoni, Via Giuseppe Verdi e Vico Antonino adopo la caduta di ieri pomeriggio di calcinacci daL'edificio storico in via Kennedy è stato messo in sicurezza con l'allestimento di ponteggi davanti all'ingresso in attesa dei lavori alle pareti esterne e ai cornicioni superiori da dove si sono staccati i calcinacci. Gli esercizi commerciali adiacenti a Palazzo Sinesi, hanno l'ingresso libero per il passaggio dei pedoni.edificio risalente all'ultimo decennio del XIX secolo, inizialmente destinato a deposito dei reperti provenienti dall'area urbana e dal territorio di Canosa ed a sede di mostre temporanee, dal 2015, con l'istituzione del Polo Museale, è diventato sede del. L'esposizione attuale, rinnovata nel 2018, illustra con apparato segnaletico e didattico in italiano e inglese,, uno dei momenti di maggior rilevanza nella millenaria storia della città.